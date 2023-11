Asllani parte con l’Albania ma resta cauto per l’Inter: le condizioni – TS

Asllani sceglie di unirsi al gruppo della Nazionale albanese nonostante gli acciacchi fisici. TuttoSport aggiorna sulle condizioni e sui programmi del giovane dell’Inter.

AGGIORNAMENTI – Kristjan Asllani non era fra i convocati di Simone Inzaghi per Inter-Frosinone per via di un lieve affaticamento. Nonostante questo, però, partirà lo stesso per il ritiro con l’Albania. L’edizione odierna di TuttoSport aggiorna su quale dovrebbe essere il programma nei prossimi giorni del nerazzurro con la sua Nazionale. Stando al quotidiano sportivo, Asllani all’inizio lavorerà a parte e potrebbe anche saltare la prima delle gare, quella contro la Moldavia, in programma venerdì. Di conseguenza, se la sua condizione fisica permette, potrebbe giocare il lunedì successivo contro le Far Oer, sperando di poter festeggiare un’eventuale storica qualificazione. Nell’ambiente nerazzurro c’è ovviamente apprensione nei riguardi di Asllani che, da vice-Calhanoglu, non può assolutamente fare scherzi all’Inter. L’albanese, comunque, sarà fra i primi (insieme al gruppo azzurro) a tornare ad Appiano Gentile per immergersi subito nella preparazione di Juventus-Inter.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna