Locatelli si ferma ma ha la sosta per recuperare: nel mirino l’Inter! – TS

Locatelli si ferma e abbandona il ritiro azzurro per via di un infortunio. Ma a detta di TuttoSport la volontà del giocatore è quella di esserci per Juventus-Inter.

OBIETTIVO – Nella giornata di ieri Manuel Locatelli si è visto costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale italiana. Sottoposto a degli esami, dopo il contrasto di gioco contro il Cagliari, il calciatore della Juventus ha scoperto di avere una lieve frattura alla decima costa. Massimiliano Allegri, dunque, perde momentaneamente una delle migliori pedine. Tuttavia, la Juventus ha dalla sua la sosta per le Nazionali. Le settimane di stop, che precedono il big match contro l’Inter, possono servire a Locatelli per recuperare dall’infortunio. Lo stesso bianconero, sui social, ha dichiarato di voler rientrare il prima possibile. Dunque, anche secondo TuttoSport, nel mirino del centrocampista italiano non può che esserci Juventus-Inter, in programma per il 26 di novembre. Dopo alcuni giorni di riposo e di antidolorifici, Locatelli inizierà gradualmente ad allenarsi con il club bianconero.

Fonte: TuttoSport – Marco Bo