Teotino: «Inter, col Sassuolo interrotte tante strisce. E un sogno»

La prestazione di ieri dell’Inter ha lasciato molto a desiderare, per come la squadra di Inzaghi ha gestito i novanta minuti col Sassuolo. Teotino, ospite di Sky Sport 24 prima di Cagliari-Lecce, segnala le mancanze dei campioni d’Italia.

UN PECCATO – C’era tanto da raggiungere per l’Inter ieri a Reggio Emilia. E invece è arrivata l’ennesima sconfitta col “maledetto” Sassuolo, vera e propria bestia nera. L’analisi di Gianfranco Teotino: «Si è interrotta questa serie fantastica di quarantadue partite in cui l’Inter andava a segno. Era andata a segno in tutte le partite di questo campionato e anche delle finali dello scorso. Si è interrotta una striscia di imbattibilità dell’Inter, che dall’andata non aveva mai perso e non aveva sconfitte nel 2024».

Il record mancato dall’Inter perdendo col Sassuolo

A UN PASSO – Teotino segnala cos’è poi mancato ieri: «Si è anche spezzato un po’ il sogno di arrivare per l’Inter a quota cento punti, che non è il record ma una soglia fantastica da raggiungere. Anche se ci sono altri record per l’Inter, perché arrivare a novantotto sarebbe superare quello di Roberto Mancini del 2007. Però si è tutto un po’ fermato lì: evidentemente non avevano ancora smaltito bene i postumi della festa i giocatori. Non mi pare sia mancato l’impegno».