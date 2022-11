FOTO – Inter, Lukaku in partenza con il Belgio verso il Qatar

Romelu Lukaku non è ancora al meglio della condizione fisica. Il belga con l’Inter ha terminato il suo 2022 giocando un numero esiguo di minuti a causa dei suoi continui infortuni. Comunque anche se non al meglio, il CT del Belgio Roberto Martinez sembra voler provare in tutti i modi a recuperare il suo bomber, che questa mattina è partito con la nazionale verso il Qatar.

LA FOTO DELLA SPERANZA – La stagione di Romelu Lukaku fino ad ora, è stata travagliata dagli infortuni. Con l’Inter il belga ha collezionato soltanto cinque presenze, alcune delle quali a partita in corso. L’ultima ricaduta alla coscia sembrava avergli privato la possibilità di poter giocare il Mondiale, ma nelle ultime ore le cose sono cambiate. Dal Belgio è iniziato a filtrare un lieve ottimismo sulle sue condizioni (Vedi Qui). Ottimismo dimostrato dal fatto, che l’attaccante nerazzurro questa mattina è partito alla volta del Qatar. Il Belgio tramite il suo account Twitter, ha postato infatti una foto nella quale si vede Lukaku in aereo insieme a tutta la squadra. Il possibile recupero del belga è una notizia che fa molto piacere all’allenatore dei diavoli rossi Roberto Martinez. Sicuramente però, questo fa anche sperare Inzaghi e l’Inter, di poterlo avere finalmente a disposizione per la gara di gennaio contro il Napoli.

Fonte: Pagina Twitter [Belgio]