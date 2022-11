Acerbi o De Vrij? Da gennaio Inzaghi dovrà sceglierne uno per l’Inter

Acerbi o De Vrij? Altro dilemma per Inzaghi da risolvere in questa pausa. Dopo il ballottaggio tra Bellanova e Dumfries – qui il focus – anche in difesa il tecnico dovrà scegliere uno tra i due ex Lazio

SCELTE – Simone Inzaghi approfitterà della pausa per le Nazionali per sciogliere alcuni dubbi sulla formazione con la quale ripartire da gennaio. Uno dei dubbi più evidenti di questo avvio di campionato riguarda il centrale di difesa. I due candidati hanno in comune di essere arrivati in nerazzurro dalla Lazio. Ma le prestazioni in campo ci raccontano di un possibile ribaltamento delle gerarchie. Si parla di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, con il primo che potrebbe diventare titolare.

SORPASSO – Il difensore italiano ha dimostrato di essere più affidabile rispetto al collega olandese. De Vrij è in difficoltà sin dall’inizio della stagione. E un’ulteriore testimonianza di questo momento no è il rigore contro l’Atalanta, causato proprio dal 6 nerazzurro. Acerbi, invece, ha sorpreso tutti. Arrivato tra lo scetticismo dei tifosi, ha mostrato fin da subito personalità e affidabilità. Caratteristiche che potrebbero presto garantirgli la titolarità. Inzaghi ha tempo per riflettere fino al 4 gennaio, giorno in cui i nerazzurri affronteranno il Napoli a San Siro. Già da quel match si potrà sapere di più sulle gerarchie in difesa della squadra nerazzurra. Oltre al presente, questo ballottaggio avrà conseguenze anche sul futuro dei due difensori. Al momento, l’Inter è più propensa a riscattare Acerbi dalla Lazio che rinnovare il contratto a De Vrij, in scadenza il prossimo giugno.