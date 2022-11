FOTO – Lautaro Martinez e Correa con un ex obiettivo dell’Inter

Lautaro Martinez e Joaquin Correa sono arrivati nel ritiro della Nazionale argentina per prepararsi in vista del Mondiale in Qatar.

DA MILANO AL QATAR – Lautaro Martinez e Correa. El Toro e El Tucu. I due giocatori nerazzurri hanno raggiunto il ritiro dell’Albiceleste per prepararsi verso il Mondiale. I due sono stato immortalati insieme ad altri due giocatori di Serie A. Trattasi di Nico Gonzalez della Fiorentina e Paulo Dybala della Roma, che quest’estate è andato molto vicino a essere compagno di squadra dei due giocatori nerazzurri.

Ecco la foto pubblicata dal profilo Instagram della Nazionale Argentina