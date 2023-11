Inter, la seconda partenza migliore della storia. L’altra – CdS

L’Inter ottiene altri tre punti anche contro il Frosinone e sale al primo posto in classifica eguagliando un record già scritto recentemente. La spiegazione del Corriere dello Sport.

RECORD – 31 punti nelle prime 12 giornate valgono il primo posto in classifica a +2 sulla Juventus per l’Inter di Simone Inzaghi. La partenza della squadra nerazzurra è la stessa del 2019-2020, quando Antonio Conte scrisse questo record senza però vincere la Serie A alla fine della stagione. In quel caso fu secondo posto. Federico Dimarco decide il match con una perla da 56.08 metri ed è l’unico difensore in Europa ad aver collezionato almeno due gol e due assist in campionato insieme ad Achraf Hakimi. L’esterno ha timbrato il cartellino due volte, ma soprattutto siglato già 4 passaggi vincenti. La tensione pre Juventus-Inter è altissima, ci saranno altre parole nelle prossime settimane tra Massimiliano Allegri e Giuseppe Marotta. Intanto a Torino rientrerà sicuramente Kristjan Asllani, ieri assente per un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia e Pietro Guadagno