VIDEO – Inter-Frosinone 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Frosinone, posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DISTANZA RISTABILITA – Inter-Frosinone 2-0 nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. L’Inter risponde di nuovo alla Juventus e dopo la sosta si presenterà a Torino in vetta alla classifica. Dieci minuti e, su angolo di Hakan Calhanoglu sfiorato sul primo palo, Marcus Thuram sul secondo non riesce a deviare in rete. Stefano Turati al 19′ nega l’1-0 a Lautaro Martinez, su un bel tiro sotto la traversa dell’attaccante. Ma al 43′ il portiere del Frosinone è scavalcato da un capolavoro da cinquantasei metri di Federico Dimarco, che da centrocampo sulla fascia sinistra si inventa una traiettoria memorabile e imprendibile per l’1-0 da antologia. Appena iniziata la ripresa scivola Caleb Okoli, si invola Thuram che ne salta due in area ed è sgambettato da Ilario Monterisi per un rigore piuttosto evidente. Va Hakan Calhanoglu freddissimo, 2-0 al 48′. Gli ospiti provano a tornare in partita con un destro a incrociare di Walid Cheddira, poi si arrendono. E l’Inter sfiora il tris con Lautaro Martinez nel recupero (calcia a lato su errore di Okoli).

Video con gli highlights di Inter-Frosinone dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.