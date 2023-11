Inter, andamento dei prestiti: finalmente Esposito! Vanheusden, che batosta

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Serie B Sebastiano Esposito trova il primo gol con la maglia della Sampdoria. All’estero invece doppia beffa per Zinho Vanheusden.

RIEPILOGO PRESTITI – Le notizie migliori sui giocatori dell’Inter attualmente in prestito arrivano dalla Serie B questo weekend. Sebastiano Esposito firma il primo gol con la maglia della Sampdoria e, assieme al compagno Filip Stankovic, festeggia la vittoria in casa del Modena (0-2), la seconda consecutiva. Tre punti che migliorano la classifica dei doriani, che ora sono al di sopra della zona playout. Non esulta invece Francesco Pio Esposito, fratello minore del blucerchiato. Titolare nello Spezia, non riesce a incidere sulla gara e deve accontentarsi del 2-2 contro la Ternana (dove Gabriel Brazao colleziona l’ennesima panchina). Spostandoci all’estero, domenica da dimenticare per Zinho Vanheusden. Non solo il suo Standard Liegi frana in casa del Royal Antwerp con un punteggio tennistico (6-0 secco). Il capitano scuola Inter deve anche uscire per l’ennesimo infortunio, che potrebbe precludere la sua convocazione con la Nazionale belga.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Juventus-Cagliari 2-1: In panchina, subentra al 67′

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Torino 1-1: in panchina, subentra all’81’, ammonito

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Torino 1-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Modena-Sampdoria 2-0: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Modena-Sampdoria 2-0: titolare, sostituito all’84’, 1 gol

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Ternana 2-2: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Reggiana 2-0: in panchina

GABRIEL BRAZAO (P) – Spezia-Ternana 2-2: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Newcastle 2-0: non convocato

JOAQUIN CORREA (A) – Lens-Marsiglia 1-0: titolare, sostituito al 56′

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Strasburgo: partita rinviata per maltempo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Royal Antwerp-Standard Liegi 6-0: titolare, sostituito all’81’, ammonito

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Winterthur 4-2: titolare, 90′ in campo, ammonito

NIKOLA ILIEV (A) – Pirin-CSKA 1948 2-1: in panchina, subentra all’81’

EDDIE SALCEDO (A) – Andorra-Eldense 1-3: in panchina, subentra al 90′