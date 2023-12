Inter-Juventus, il Decreto Crescita accende la lotta: posizioni divergenti – TS

Le posizione esposte da Marotta e Allegri sul Decreto Crescita amplificano l’eterna sfida fra Inter-Juventus. Di seguito l’analisi di TuttoSport sulla situazione.

LOTTA – Questa stagione sembra proprio essere quella della lotta infinita fra Inter e Juventus. A quanto pare non solo in campionato e in classifica, per la conquista del primato, ma anche fuori dal campo. Le novità degli ultimi giorni legate al Decreto Crescita e alla sua abolizione per il nuovo anno, hanno fatto emergere altre posizioni contrastanti in casa nerazzurra e bianconera. Il duello del cosiddetto “derby d’Italia” viene rinnovato, quasi contemporaneamente, da Giuseppe Marotta e Massimiliano Allegri.

DIVERGENZE – L’Amministratore Delegato dell’Inter e l’allenatore della Juventus nella giornata di ieri hanno esposto dei pensieri diametralmente opposti sull’argomento Decreto Crescita. Il dirigente nerazzurro si è detto totalmente contrario all’abrogazione, temendo per le sorti del calcio italiano. Il mister juventino, invece, è parso sereno dopo la decisione del Governo. Sottolineando la bravura del club bianconero nel creare negli anni un patrimonio di giovani. La mancata proroga per il 2024 del Decreto Crescita ha fatto emergere diverse posizioni in tutto il mondo del calcio, ma ha certamente amplificato le divergenze fra Inter e Juventus.

Fonte: TuttoSport – Stefano Salandin