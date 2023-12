Marotta: «Abolizione decreto crescita autogol. Danno irrimediabile»

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta non è rimasto entusiasta della decisione del Parlamento di non approvare la proroga del Decreto Crescita. Il suo commento su Sky Sport.

PASSO INDIETRO – Giuseppe Marotta lancia un grande allarme per il calcio italiano: «Nel momento in cui il calcio italiano sta risalendo la china nel ranking europeo, nel momento in cui tre squadre italiane sono state finaliste di coppe europee, nel momento in cui due club italiani parteciperanno al Mondiale per Club, questa abolizione dell’agevolazione fiscale del Decreto Crescita rappresenta un autogol per lo sport e per il futuro del Paese. L’agevolazione fiscale rappresentava un modo per facilitare l’approdo in Italia di giocatori stranieri di chiaro interesse, questo assolutamente oggi rappresenta un handicap, quindi ci saranno conseguenze negative per quanto riguarda la qualità del prodotto che il calcio genera. Anche per l’indotto che riesce a produrre»

CONSEGUENZE – Marotta ha continuato: «Bisognerà trovare accorgimenti, il danno prodotto sarà irrimediabile. La competitività in campo europeo non sarà più la stessa, diminuirà e ne risentirà quindi il fenomeno domestico. Quando i grandi club hanno difficoltà anche quelli piccoli ne risentono. In linea di massima le strategie cambieranno, è chiaro che tutto cambierà e si dovranno trovare rimedi. I giocatori italiani? Non saranno aiutati, il prodotto italiano non era condizionato dall’agevolazione fiscale. Il fatto di aver giocatori di qualità permetteva di crescere ai giovani in un contesto di spessore»