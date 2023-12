UFFICIALE – Dimarco firma il rinnovo di contratto con l’Inter: nuova scadenza!

Dimarco e l’Inter è una storia destinata a continuare ancora a lungo, come dimostrato dal tanto atteso rinnovo del contratto ufficializzato addirittura prima del nuovo anno. Di seguito il breve comunicato pubblicato dalla società nerazzurra attraverso il proprio sito web ufficiale

RINNOVO UFFICIALE – Inizia il giro di rinnovi previsto in casa Inter a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. La prima firma è quella di Federico Dimarco, che prolunga il suo contratto con la società in cui è cresciuto. Proprio l’Inter ne annuncia la fumata bianca sulle pagine del proprio sito web ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco. Il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027”. Il precedente accordo tra Dimarco e l’Inter, risalente a due anni fa, era in scadenza il 30 giugno 2026. Di fatti si tratta di un’estensione contrattuale di un’ulteriore stagione per il numero 32 nerazzurro. Per Dimarco una notizia da festeggiare dopo la deludente trasferta di Genova, che l’ha visto in tribuna a tifare per i compagni di squadra in Genoa-Inter per via del recente infortunio. Nel 2024 l’Inter sulla fascia sinistra avrà bisogno del miglior Dimarco, senza dubbio. Nel frattempo, il rinnovo di contratto è ufficiale: Dimarco 2027!