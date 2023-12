Carlos Augusto rimandato in entrambe le fasi di gioco in Genoa-Inter

Carlos Augusto fa un passo indietro in Genoa-Inter (1-1). Il laterale brasiliano non incide offensivamente, ed è protagonista in negativo sul gol subito.

DECRESCITA IN CAMPO – Alla seconda partita consecutiva da titolare, Carlos Augusto stecca la prestazione. Il laterale brasiliano sostituisce ancora una volta l’infortunato Federico Dimarco (prossimo ormai al rientro), ma Genoa-Inter non è evidentemente la sua serata. In nessuna delle due fasi di gioco.

NEBBIA OFFENSIVA – In fase di spinta Carlos Augusto è un fattore, non a caso è il quarto giocatore dell’Inter per km percorsi (10,221 secondo il report ufficiale della Lega Serie A). E in termini puramente statistici è il nerazzurro più pericoloso. Essendo infatti quello che termina Genoa-Inter con più tiri, 4 in totale. Ma nessuno di questi impensierisce troppo Josep Martínez, il portiere dei rossoblu. Più in generale, Carlos Augusto non è un fattore attivo della manovra: appena 39 tocchi e 15 passaggi (al 75% di precisione), di cui a malapena 9 in avanti. E, se possibile, fa anche peggio in fase di non possesso.

DECISIVO IN NEGATIVO – Dal punto di vista difensivo, Carlos Augusto è uno degli anelli deboli di Genoa-Inter. Secondo i dati di Sofascore, vince appena 1 contrasto su 5, perdendo in totale 7 possessi. E la negatività della sua prestazione si accentua se guardiamo al gol del pareggio genoano. Nel concorso di colpe con Francesco Acerbi e Yann Sommer, è il brasiliano che permette a Radu Dragusin di saltare e impattare correttamente il pallone dell’1-1. Una serata decisamente da archiviare per Carlos Augusto, che probabilmente deve ancora prendere le misure coi 90 minuti.