Genoa-Inter 1-1, pagelle: Sommer e Acerbi bocciati, Arnautovic 7

L’Inter pareggia con il risultato di 1-1 contro il Genoa e torna a fermarsi in campionato. Yann Sommer e Francesco Acerbi confezionano l’errore, Marko Arnautovic è il migliore. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 5 – Gravi responsabilità sul colpo di testa di Dragusin, che schiaccia sì ma centrale. Smanaccia malissimo e si butta la palla dentro da solo. Nel secondo tempo su un altro colpo di testa perde la palla tra le mani e rischia un’altra papera.

Genoa-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6.5 – Impeccabile in fase difensiva, rognoso quando serve anche in pressing alto. Dal suo salto in area nasce il gol di Arnautovic.

– dal 90′ BENJAMIN PAVARD S.V.

FRANCESCO ACERBI 5 – Primo tempo horror del difensore. Mai nella posizione giusta, in difficoltà contro la velocità di Ekuban e colpevole sul gol subito. Si sposta quanto basta per perdersi Dragusin.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Cerca la soluzione del lancio verso il lato opposto per ovviare al problema della marcatura a uomo su Calhanoglu. Ci riesce ed è l’unico sbocco sulla sinistra in attacco, Carlos Augusto è inesistente.

Genoa-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – La stanchezza è normale si faccia sentire anche per il difensore. Adattato esterno fa sicuramente meglio di Carlos Augusto e crea spazi per le occasioni dell’Inter. Manda con le mani in area di rigore la palla che porta all’1-0.

– dal 78′ DENZEL DUMFRIES 5.5 – Gioca per cinque minuti sulla sinistra non si sa per quale motivo, non dà niente di ciò che serve in fase offensiva.

NICOLÒ BARELLA 6 – L’unico che crea pericoli nel centrocampo nerazzurro pienamente insufficiente. Prende il palo con un tiro di controbalzo ed è decisivo. L’azione nata dal suo destro si conclude con il gol di Arnautovic.

– dal 78′ DAVIDE FRATTESI 6 – Entra in tempo per prendere una bruttissima botta in testa. Non fa meglio di Barella.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Cerca di trovare spazio spostando il raggio d’azione più avanti, ma viene bloccato e pressato costantemente. In ombra.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Non è la stessa prestazione fornita col Lecce. Manca la qualità, manca lo spunto e non è sufficiente. Chiude con l’ammonizione.

– dal 90′ DAVY KLAASSEN S.V.

CARLOS AUGUSTO 5 – Ha due occasioni sulla sua fascia, offensivamente c’è ma pecca in marcatura su Dragusin. Acerbi sbaglia sì, lui però ci aggiunge il carico facendosi saltare in testa. Non fa mai il movimento per proporsi, Barella sbraccia per la pazienza che ormai manca. Poco coraggioso.

Genoa-Inter, pagelle – ATTACCO

MARKO ARNAUTOVIC 7 – Il raggio di luce del primo tempo nerazzurro. Sponde ben riuscite, due palle alte insidiose per Thuram, poi il gol in tap-in a un metro dalla porta. Sfrutta l’occasione da titolare e timbra per la prima volta il cartellino in campionato con la maglia dell’Inter.

– dal 70′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Ripetiamo insieme: non è un attaccante, non è un attaccante, non è un attaccante. Se oggi lo avesse capito anche Inzaghi forse non sarebbe uscita l’unica punta, Arnautovic.

MARCUS THURAM 5 – Si perde la palla da solo, incespica e si innervosisce col passare dei minuti. Nemmeno oggi è la sua serata, ultimi giorni da dimenticare per il francese.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – L’insufficienza piena non è tanto per il pareggio, perché fermarsi con il Genoa non è grave con questa classifica. I cambi del secondo tempo, in ritardo e sbagliati, lasciano più di qualche dubbio. Non capisce che Sanchez non è un attaccante e lo mette al posto di Arnautovic, unico faro del reparto nerazzurro. Senza Lautaro Martinez l’austriaco non può rimanere in panchina, che sia chiaro all’allenatore e soprattutto alla dirigenza.

Le pagelle degli avversari: il Genoa di Gilardino

GENOA – Martinez 6.5; Bani 6, Dragusin 7, De Winter 5.5; Sabelli 6, Frendrup 6, Badelj 6, Strootman 5.5 (Malinovski 6), Martin 5.5 (Messias 6); Gudmunsson 6.5, Ekuban 6.5 (Retegui 6) All. Gilardino 6.5