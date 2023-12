Genoa-Inter 1-1, finita! Inzaghi termina in pareggio il suo 2023

Genoa-Inter termina sul punteggio di 1-1 allo Stadio Luigi Ferraris. Stesso punteggio invariato rispetto il primo tempo. Decidono nel primo tempo le reti di Marko Arnautovic e Radu Dragusin.

IN PAREGGIO – Il secondo tempo di Genoa-Inter termina esattamente come il primo, cioè sul punteggio di 1-1. Una partita fondamentalmente equilibrata, con lo stesso numero di occasioni da una parte e dall’altra. Al 51′ tentativo di Marko Arnautovic con il sinistro dal centro dell’area, palla di poco fuori a sinistra. Al 67′ occasione aerea per l’Inter con il calcio di punizione battuto da Calhanoglu, Acerbi impatta di testa, però Martinez risponde salvando il risultato. Al 70′ Simone Inzaghi prova a cambiare qualcosa in zona offensiva, con l’ingresso di Alexis Sanchez al posto di Marko Arnautovic, uno dei pochi sufficienti fino a quel momento. All’80’ ci prova Marcus Thuram con un tiro di destro dalla sinistra dell’area, ma il tiro viene respinto dalla difesa. All’87’ pericolo in area nerazzurra con Radu Dragusin che colpisce ancora di testa in area di rigore su assist ancora del solito Albert Gudmundsson da calcio piazzato, ma la palla va fortunatamente fuori. La partita finisce al termine dei sei minuti di recupero concessi da Doveri, l’Inter non riesce a vincere il “titolo” di campione d’Inverno con una giornata di anticipo. Decidono nel primo tempo le reti di Marko Arnautovic e Radu Dragusin.

GENOA-INTER 1-1

Gol: 42′ Arnautovic, 52′ Dragusin