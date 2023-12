Lazio rimonta Frosinone! Bastano 2 minuti per ribaltare il risultato

Lazio-Frosinone, partita valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, viene decisa dai gol di Valentin Castellanos, Gustav Isaksen e Patric.

LAZIO-FROSINONE – Nuovo successo per la Lazio, tornata di fronte ai propri tifosi dopo la vittoria conquistata contro l’Empoli, La squadra di Maurizio Sarri batte in rimonta il Frosinone. A ribaltare il risultato, dopo il gol segnato da Matias Soulé su calcio di rigore al 58′, le reti in appena 2 minuti (al 70′ e al 72′) siglate da Valentin Castellanos e da Gustav Isaksen. A chiudere definitivamente il match il gol di Patric all’84’. Arriva così una vittoria per i capitolini che salgono così all’ottavo posto a quota 27 punti, mentre i ciociari restano in quattordicesima posizione in classifica a quota 18 punti.