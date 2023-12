Genoa-Inter 1-1 al 45′: Arnautovic si sblocca, ma risponde Dragusin

Genoa-Inter, fine primo tempo sul risultato di 1-1. Primo tempo caratterizzato anche dalla sospensione del match al quarto d’ora per lancio di fumogeni, ma soprattutto dal gol di Marko Arnautovic. Risponde Dragusin a pochi secondi dalla fine.

PARI – L’Inter anche in un primo tempo per certi versi equilibrato e con alcuni momenti di sofferenza, riesce a sbloccare il risultato grazie alla prima rete in campionato di Marko Arnautovic in maglia nerazzurra! Allo Stadio Luigi Ferraris è 1-1 tra Genoa e Inter. Nel mezzo anche lo stop dell’arbitro, per lancio di fumogeni da parte dei tifosi. I nerazzurri accendono subito la partita con Lautaro Martinez che dopo pochi secondi vede l’inserimento di Henrikh Mkhitaryan, l’armeno però non controlla bene e calcia con il sinistro non trovando neanche il calcio d’angolo. Al 15′ però, c’è l’interruzione di gioco da parte dell’arbitro Doveri per lancio di fumogeni. Gran parte del campo, infatti, è occupata dal fumo, compromettendo così la visibilità. Il gioco riprende dopo circa otto minuti. Dopo mezz’ora di gioco il Genoa si fa vedere in avanti: al 29′ occasione nei piedi di Albert Gudmundsson che fortunatamente non calcia in porta e serve Ekuban, che perde un tempo di gioco. Al 32′ un’altra occasione per i rossoblù. Cross in mezzo dove Francesco Acerbi riesce a mettere la testa e deviare la palla in calcio d’angolo, sfiorando il secondo palo, ma anche l’autogol.

Genoa-Inter, due gol sul finale! Pari equilibrato

Al 43′ cross in mezzo di Nicolò Barella, la deviazione di Marcus Thuram impensierisce il portiere avversario, palla sul palo e tap-in vincente di Marko Arnautovic che sblocca il risultato. L’austriaco trova il primo gol in campionato con la maglia dell’Inter. L’arbitro concede nove minuti di recupero, ma proprio qualche secondo prima della fine è arrivato il gol del pareggio del Genoa con Dragusin dagli sviluppi di un calcio d’angolo.