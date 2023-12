Lautaro Martinez e Dimarco, verso il rientro: Inter-Verona nel mirino – CdS

Per Inter-Verona Simone Inzaghi ha assoluto bisogno di Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Corriere dello Sport informa sulla condizione e le tempistiche del rientro dei due calciatori.

RIENTRO – Lautaro Martinez e Federico Dimarco erano i grandi assenti dell’Inter nella trasferta di ieri sera contro il Genoa. L’indisponibilità dei due nerazzurri, che comunque hanno raggiunto il gruppo di Simone Inzaghi a Marassi, si è sentita particolarmente considerando il risultato finale della gara. Entrambi, però, corrono verso il rientro a disposizione già per la prossima sfida di campionato. In Inter-Verona, in programma il prossimo 6 gennaio, è previsto il ritorno di Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Stando a quanto riporta Corriere dello Sport, i due nerazzurri saranno impegnati per qualche altro giorno con le terapie. Poi inizieranno ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni. Molto probabilmente però l’argentino e l’italiano non partiranno dal primo minuto in Inter-Verona, ma troveranno la panchina e qualche minuto a gara in corso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno