Calvarese: «Doveri stecca in Genoa-Inter. Anche problemi fisici»

Calvarese boccia la prestazione di Doveri in Genoa-Inter di ieri. Non solo sul piano disciplinare, ma segnalando anche difficoltà fisiche: la sua analisi a Tuttosport.

FISCHIA MALE – Su Tuttosport prende 4,5 l’arbitro di Genoa-Inter di ieri, Daniele Doveri. Nel commento – a parte – di Gianpaolo Calvarese c’è una motivazione non tecnica: «Il suo rendimento fino a questo momento era stato un po’ altalenante, al di sotto dei suoi standard anche a causa di qualche problema fisico». Sulla partita del Ferraris l’ex arbitro commenta: «Spinta di Yann Bisseck su Kevin Strootman prima del gol di Marko Arnautovic. In effetti il difensore nerazzurro usa entrambe le braccia e soprattutto non le appoggia sull’avversario, bensì lo spinge (con la palla che finisce proprio dove si trovano i due giocatori: sbaglia dunque l’arbitro, manca un fallo in favore del Genoa e la rete sarebbe stata da annullare». A Calvarese non è piaciuta nemmeno l’ammonizione di Nicolò Barella, per proteste: «È infatti l’arbitro che va a “cercare” il giocatore, e non viceversa».

Fonte: Tuttosport – Gianpaolo Calvarese