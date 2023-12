Agresti condanna Acerbi: «Poco elegante fare i conti in tasca alla Juventus!»

Continuano a fare scalpore le parole di Francesco Acerbi nel post-partita di Genoa-Inter. Stefano Agresti, intervenuto su Radio Radio, prende le parti della Juventus.

VALORI IN CAMPO – Stefano Agresti sembra d’accordo col compagno di trasmissione Roberto Pruzzo nel condannare le dichiarazioni di Francesco Acerbi al termine di Genoa-Inter. Il difensore nerazzurro, probabilmente, intendeva solo esaltare le qualità dei suoi compagni, nonostante il poco valore di mercato iniziale. Il giornalista, però, non la pensa allo stesso modo: «Non è elegantissimo che un calciatore faccia i conti in tasca a un club avversario. Il calciatore dovrebbe valutare i valori in campo. A me sembra abbastanza evidente che l’Inter abbia più della Juventus, che anche stasera giocherà in mezzo al campo in una situazione abbastanza approssimativa. Quella bianconera è una squadra che sta andando oltre le sue possibilità, poi è vero che hanno speso tanti soldi per Vlahovic e Chiesa però Acerbi deve pensare a giocare. I riferimenti alle finanze e ai conti della Juventus, se qualcuno li deve fare in casa Inter, non è un calciatore».