Thuram nessuna risposta: in Genoa-Inter è un corpo estraneo

Marcus Thuram è tra i peggiori in campo di Genoa-Inter (1-1). Il francese non incide, offrendo una serie di conferme in negativo.

DISACCOPPIATO – Alla seconda gara senza il fido compagno Lautaro Martinez (prossimo al rientro), Marcus Thuram era chiamato a una prova da leader in Genoa-Inter. Prendere per mano i compagni e guidarli sul difficile campo del Grifone. Ma invece il numero 9 nerazzurro è sembrato fuori fase ancora una volta. Incapace di prendere tempi e misure agli avversari, e pessimo nel dialogo coi compagni. Una prova sostanzialmente incolore per Thuram (qui il suo voto), che trova conferma anche nei numeri.

NUMERI ALEATORI – Come riporta il report ufficiale della Lega Serie A, Thuram tocca il pallone 32 volte nel corso di Genoa-Inter. Il peggior dato in assoluto tra i titolari delle due squadre in campo dall’inizio alla fine. Il 9 dell’Inter non ne spreca neanche troppi, dato che completa 14 passaggi su 17. Ma sono tuttavia passaggi perlopiù nel breve, che non aiutano in modo cruciale lo sviluppo della manovra nerazzurra. Ulteriore dato non troppo positivo: vince appena 3 contrasti su 9. Ciononostante, Thuram è uno dei più attivi: secondo dell’Inter per km percorsi (10,9). Ma appare evidente quanto la sua sia una corsa poco funzionale, specie guardando la heatmap della sua prestazione (presa da Sofascore):

Thuram si sposta tanto lungo il fronte offensivo dell’Inter, ma toccando palla quasi sempre distante dall’area. Senza riuscire a dialogare bene con il compagno Marko Arnautovic. Né a creare occasioni da gol pulite: 0,16xG il valore del suo unico tiro verso la porta del Genoa. Come molti compagni, Tikus paga la stanchezza di fine anno: è il sesto giocatore di movimento più usato da Simone Inzaghi. Ma già dalla sfida interna col Verona (sabato 6 gennaio alle 12.30) è lecito attendersi un cambio di passo, per iniziare il 2024 nel migliore dei modi.