Pruzzo: «Acerbi pensi a giocare, la società al mercato! Inter ancora forte»

Roberto Pruzzo non condivide le parole di Francesco Acerbi sul valore di mercato dell’Inter. L’ex calciatore, ospite di Radio Radio, analizza la squadra nerazzurra, anche in ottica lotta scudetto con la Juventus.

CAMPO E MERCATO – Nel post-partita di Genoa-Inter Francesco Acerbi ha detto la sua sul valore di mercato di alcuni nerazzurri, con un confronto con la Juventus. Sull’argomento, ma non solo, si pronuncia anche un contrariato Roberto Pruzzo: «Le parole di Acerbi? I giocatori dovrebbero pensare al campo e basta. Le società sono lì per fare il meglio possibile. Io non lo so se Davide Frattesi, per citarne uno, è stato preso a parametro zero o è stato pagato. L’Inter è una squadra forte. Credo che i giocatori dovrebbero pensare a giocare e a dare il meglio. Peraltro Acerbi mi sembra quello che più di tutti tira la carretta. C’è qualche infortunio, com’è normale che sia. Hanno mantenuto i giocatori migliori e penso che l’Inter stia facendo bene e che abbia fatto il meglio che poteva, nonostante la vicenda Romelu Lukaku. Credo che l’Inter resti la favorita, anche se la Juventus è una squadra tosta e anche consapevole del fatto di poterci provare. Ce la metterà tutta, anche se anche i bianconeri qualche problema ce l’hanno. Ogni tanto hanno fuori i migliori giocatori. Bisogna fare i conti con questi fattori. Però la Juventus ha un vantaggio, che è giocare una volta a settimana, e mai come in questi periodi è una cosa fondamentale. Quando ho visto far uscire Marko Arnautovic, che era quello con più idee e pericolosità in avanti, per far entrare quel Meravillia, ho detto bene, adesso l’Inter avrà poche possibilità di essere pericolosa. E così è stato. Però gli allenatori sono lì apposta per cercare delle soluzioni, a volte gli riescono e a volte no».