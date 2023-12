Acerbi: «Pari giusto! Juventus ha speso tanto, Inter solo parametri 0»

Acerbi è intervenuto al termine di Genoa-Inter, sfida andata in scena a Marassi e valevole per la diciottesima giornata di Serie A finita sul risultato di 1-1. Ecco quanto dichiarato nel post partita a DAZN dal difensore nerazzurro

PARTITA DIFFICILE – Francesco Acerbi ha parlato così dopo Genoa-Inter: «Sapevamo che venendo qui sarebbe stata una partita brutta su un campo ostico. Loro non ti fanno giocare, poi sono aggressivi. Noi non abbiamo fatto la nostra migliore partita, abbiamo sofferto sui calci piazzati: pareggio più che giusto. Quello in Champions League è stato un percorso inaspettato dopo un girone fatto bene, abbiamo fatto un ottimo percorso, poi quando arrivi in finale è una ciliegina sulla torta però sai che può succedere di tutto. Voglio ricordare una cosa: abbiamo cambiato così tanti giocatori, tipo Thuram non pensavamo fosse cosi forte, Bisseck, Carlos Augusto e tre portieri differenti. Abbiamo dimostrato che con il gruppo si possono fare tante cose, sono andati via giocatori fortissimi. Abbiamo preso tanti giocatori che erano un punto di domanda, si sono rivelati forti. La voglia di fare qualcosa di grande ce l’abbiamo, lo stiamo dimostrando: un pareggio dopo 7 vittorie ci può stare. Noi cerchiamo sempre di puntare in alto perché abbiamo le capacità di vincere, poi un po’ di fortuna e un po’ quello che mettiamo noi. Come gruppo abbiamo la forza di dire ‘possiamo competere con tutti’, però voglio ricordare una cosa: non leggo i giornali ma sento dire che l’Inter deve stravincere il campionato, ripeto che sono andati via certi giocatori e ne sono arrivati altri. Ricordiamo, mi viene in mente la Juventus, che tra Vlahovic, Bremer e Chiesa ha speso 200 milioni, noi solo parametri zero: cerchiamo di essere equilibrati e cerchiamo di fare qualcosa che è nelle nostre corde».