Genoa-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Genoa-Inter 1-1 fa chiudere l’anno con una delusione, visto che arriva il secondo pareggio in trasferta dopo quello con la Juventus. Ieri al Ferraris si è interrotta una statistica lunghissima.

QUATTRO – I gol realizzati da Marko Arnautovic nel 2023, equamente divisi fra Bologna e Inter (due a testa). La particolarità è che sono tutti arrivati in trasferta: coi rossoblù sul campo di Cremonese e Lecce, in nerazzurro l’altro prima della partita di ieri era in Champions League contro il Benfica.

CINQUE – Le partite senza vittorie per l’Inter al Ferraris, contando sia le sfide col Genoa sia quelle con la Sampdoria. Dopo uno 0-2 ai rossoblù del 24 ottobre 2020 lo stadio di Marassi è diventato un tabù: a seguire una sconfitta (6 gennaio 2021 per 2-1 contro i blucerchiati) e quattro pareggi consecutivi (due a testa contro le genovesi).

OTTO – I gol realizzati in stagione da Marcus Thuram su venticinque presenze in tutte le competizioni. La particolarità è che non ne ha segnato neanche uno quando in campo non c’era Lautaro Martinez, sia nelle partite saltate del tutto dall’argentino sia quando era stato sostituito. E anche ieri in Genoa-Inter ha confermato la tendenza, probabilmente con la peggior prestazione dell’anno.

QUINDICI – Le partite dopo cui Genoa e Inter hanno segnato entrambe in un confronto diretto. Dopo il 3-2 del Ferraris il 23 maggio 2015 avevano segnato dieci volte i nerazzurri e tre i rossoblù, vincendo a zero le loro partite fra Genova e Milano, più lo 0-0 del 25 febbraio 2022.

SETTECENTONOVANTASEI – I minuti di imbattibilità dell’Inter contro il Genoa, recuperi esclusi. A interromperlo proprio un gol oltre il 45′, quello di Radu Dragusin dell’1-1. I rossoblù non segnavano dal 17 febbraio 2018, rete dell’ex Goran Pandev nell’ultima loro vittoria (2-0), poi sette sconfitte a secco e un pareggio per 0-0.