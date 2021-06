Inter, in questi giorni la dirigenza visiterà Eriksen a Copenaghen? – CdS

Inter come Romelu Lukaku (vedi articolo) vorrebbe far visita a Christian Eriksen. Secondo il “Corriere dello Sport” la dirigenza potrebbe vola a Copenaghen già questo fine settimana.

VISITA AD ERIKSEN – La dirigenza dell’Inter vorrebbe far visita a Christian Eriksen mostrando la vicinanza del club, ma non hanno ancora programmato un viaggio a Copenaghen, ma non è da escludere una toccata e fuga già in questo fine settimana. Possibile però, che possa essere Christian a venire in Italia questo fine mese e per nuovi accertamenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

