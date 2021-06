Inter in nazionale: Lukaku gioca Danimarca-Belgio anche ‘per’ Eriksen

Oggi sarebbero dovuti essere tre i giocatori dell’Inter in nazionale, ma purtroppo come noto non potrà esserci Eriksen. Lukaku sarà l’unico nerazzurro in campo in Danimarca-Belgio, e renderà un omaggio al suo compagno in ospedale (vedi articolo).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021

STEFAN DE VRIJ – Olanda-Austria (Europei – 2ª giornata Gruppo C) ore 21 ad Amsterdam, Olanda

ROMELU LUKAKU – Danimarca-Belgio (Europei – 2ª giornata Gruppo B) ore 18 a Copenaghen, Danimarca