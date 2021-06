Hakimi, Chelsea pronto ad alzare l’offerta inserendo Marcos Alonso – CdS

Hakimi-Chelsea, parti più vicine. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, il club inglese sarebbe pronto ad alzare l’offerta inserendo Marcos Alonso nella trattativa.

L’OFFERTA – Hakimi, la settimana della cessione definitiva non sarà questa però intanto il Chelsea avrebbe fatto capire all’agente del calciatore di essere disposto ad alzare l’offerta inserendo anche Marcos Alonso nella trattativa. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano a firma di Andrea Ramazzotti, l’esterno spagnolo piace da tempo all’Inter e in particolare a Simone Inzaghi, per quanto riguarda la fascia sinistra. L’operazione però non è ancora in discesa, perché c’è da trovare l’accordo sia sulla valutazione di Achraf Hakimi che su quella dello stesso Marcos Alonso.

SPERANZA – Il Paris Saint-Germain dal canto suo non si sente ancora fuori dai giochi, anzi. Con un’offerta di 70 milioni più eventuali bonus riuscirà comunque a spuntarla rispetto il club inglese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.