Ranocchia rinnova, Young no. Oggi visite mediche per Cordaz – CdS

Ranocchia rinnoverà il suo contratto con l’Inter, accordo raggiunto per il difensore. Tra le colonne del “Corriere dello Sport” inoltre si parla anche di Ashley Young, che probabilmente tornerà in patria. Visite mediche invece per Alex Cordaz.

RINNOVI – Ranocchia, è fatta per il rinnovo con l’Inter. Ieri Piero Ausilio ha incontrato il suo procuratore, Tullio Tinti, e gli ha proposto un prolungamento per un’altra stagione più un’opzione a favore della società per la stagione successiva. Ashley Young invece non rinnoverà il suo contratto con il club e ha fatto sapere di voler tornare in Inghilterra.

VISITE MEDICHE – In attesa di capire meglio la situazione legata a Stafan Radu, oggi intanto in programma le visite mediche per Alex Cordaz, che sarà il nuovo terzo portiere nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

