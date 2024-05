Nelson: «Taremi, all’Inter credo possa aiutare molto: il motivo»

Fernando Nelson Alves, ex giocatore del Porto, ha parlato anche di Mehdi Taremi, futuro attaccante dell’Inter.

TAREMI – Queste le parole di Fernando Nelson Alves, ex giocatore del Porto, a SportItalia. «Taremi potrà fare la differenza per l’Inter in Champions League del prossimo anno? Taremi quest’anno è stato al di sotto delle aspettative perché era d’accordo da tempo con l’Inter e questo genere di cose solitamente non aiuta (la testa non può essere totalmente concentrata) – si legge su SportItalia.it –. All’Inter credo che possa aiutare molto perché serve una squadra che costruisca situazioni offensive, che abbia sempre l’iniziativa in partita. Però all’Inter troverebbe attaccanti di grande qualità. Questi step sono importanti per l’evoluzione dei giocatori».

Fonte: SportItalia.it – Daniele Najjar