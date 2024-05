Ranking UEFA, Inter ‘agganciata’ da un’italiana: posizione finale certa

Si sta per completare il ranking UEFA in vista della stagione 2024-2025, dato che sono rimaste solo le finali delle tre coppe europee. L’Inter non è più la migliore italiana da sola, ma l’aggancio subito non cambia particolarmente la storia.

IL BILANCIO – L’Inter chiuderà la stagione 2023-2024 al sesto posto nel ranking UEFA, con 101 punti così come la Roma. Il pareggio di ieri dei giallorossi col Bayer Leverkusen è valso l’aggancio, ma senza possibilità di sorpasso visto che la squadra di Daniele De Rossi è stata eliminata alle semifinali di Europa League. Per l’Inter comunque non cambia nulla, visto che da tempo è sicura di far parte della prima fascia nel sorteggio della fase campionato della nuova Champions League. Dalla prossima stagione, col nuovo format, cambierà anche l’assegnazione dei punti nel ranking UEFA. Con la presenza poi di bonus in base alla classifica finale nella fase campionato che sarà diversa per ciascuna coppa (“premiando” chi è in Champions League, rispetto a Europa League e Conference League). Di seguito la classifica aggiornata a oggi, basata sui risultati delle ultime cinque stagioni.

RANKING UEFA 2023-2024 – INTER AL SESTO POSTO

Manchester City (Inghilterra) 148.000

Bayern Monaco (Germania) 144.000

Real Madrid (Spagna) 134.000

PSG (Francia) 116.000

Liverpool (Inghilterra) 114.000

Roma (Italia) 101.000

Inter (Italia) 101.000

Borussia Dortmund (Germania) 97.000

RB Lipsia (Germania) 97.000

Chelsea (Inghilterra) 96.000

Manchester United (Inghilterra) 92.000

Barcellona (Spagna) 91.000

Bayer Leverkusen (Germania) 90.000

Atlético Madrid (Spagna) 89.000

Siviglia (Spagna) 84.000

Villarreal (Spagna) 82.000

Napoli (Italia) 80.000

Juventus (Italia) 80.000

Atalanta (Italia) 79.000

Benfica (Portogallo) 79.000

Queste sono le prime venti posizioni del ranking UEFA dopo le semifinali di ritorno delle coppe europee, in grassetto le squadre ancora in corsa. L’Inter ha 25 punti nel 2019-2020, 9 nel 2020-2021, 18 nel 2021-2022, 29 nel 2022-2023, quindi 20 nel 2023-2024.