Giua arbitro di Frosinone-Inter: precedenti lontani e a porte chiuse

Giua sarà l’arbitro di Frosinone-Inter, partita della trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Olbia, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dello Stirpe.



I PRECEDENTI – Frosinone-Inter sarà la terza partita per Antonio Giua come arbitro dei nerazzurri. A quasi quattro anni di distanza dalla seconda: un’assenza lunghissima, senza motivi particolari visto che ha regolarmente diretto partite di Serie A in tutto questo periodo. L’ultima volta era il 16 luglio 2020, una vittoria per 0-4 sulla SPAL nella prosecuzione del campionato dopo lo stop per la pandemia. Dove si parlò a lungo di un presunto rigore per un contatto fra Gabriel Strefezza e Samir Handanovic giudicato regolare.

I numeri dell’arbitro Giua prima di Frosinone-Inter

PERCORSO NETTO – In attesa di Frosinone-Inter, il riepilogo con Giua è facile: due partite, altrettante vittorie. L’esordio è del 13 gennaio 2019, ottavi di finale di Coppa Italia con un roboante 6-2 contro il Benevento e facile passaggio del turno. Al Meazza – come a Ferrara nel 2020 – si è giocato a porte chiuse, per la sanzione dovuta agli scontri del 26 dicembre 2018 nel prepartita di Inter-Napoli. E dopo appena settantacinque secondi Giua aveva concesso un rigore, per fallo di Luca Antei su Antonio Candreva.