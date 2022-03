Inter, grave il black-out offensivo. Due le ragioni principali del calo – TS

L’Inter sta vivendo un momento difficile della sua stagione. I nerazzurri si sono inceppati in zona gol: la squadra, infatti, non va a segno da ben quattro partite. L’ultima volta? Dieci anni fa

BLACKOUT – L’Inter sta vivendo un periodo complicato della sua stagione. I nerazzurri, infatti, non riescono a trovare la via del gol. La squadra di Inzaghi è a secco da quattro partire consecutive: l’ultima volta era successo nel febbraio del 2012 con Claudio Ranieri in panchina. In quella circostanza le gare furono 5, con altrettante sconfitte (vedi articolo). L’Inter resta il miglior attacco della Serie A con 55 reti segnate in 26 partite (da recuperare la gara col Bologna, ndr) ma è evidente, secondo il Tuttosport, la flessione di rendimento di alcuni interpreti chiave. Su tutti Lautaro Martinez, a secco su azione dal 17 dicembre contro la Salernitana, così come Sanchez, a secco in Serie A dalla sfida dell’Arechi. Il quotidiano, inoltre, sottolinea come l’Inter non corra meno rispetto all’inizio della stagione: la squadra corre peggio e, in più, la sfortuna sta giocando un ruolo chiave. Basti pensare alla traversa colta da D’Ambrosio contro il Genoa o le occasioni da gol fallite contro il Sassuolo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino