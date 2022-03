Inter-Salernitana, esodo dei tifosi granata: anche non in settore ospiti – CdS

Per Inter-Salernitana di domani saranno diversi i tifosi granata presenti al Meazza. Il Corriere dello Sport fa sapere che ci saranno sostenitori ospiti anche fuori dal settore a loro dedicato.

IN TANTI PER GLI OSPITI – Per Inter-Salernitana prosegue la vendita dei biglietti, iniziata dal 18 febbraio (vedi articolo). Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di 3270 tifosi della formazione campana nel settore ospiti, al Terzo Anello Blu. Non saranno gli unici sostenitori per la squadra di Davide Nicola: altri duemila hanno preso biglietti in altri punti del Meazza. Questo perché, per la partita di domani (ore 20.45), non sono previste limitazioni. Da ricordare che è prevista la capienza massima del 75%, per un totale di 56.904 persone.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito

