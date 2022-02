Inter-Salernitana, San Siro torna al 75%! Date e fasi di vendita dei biglietti

L’Inter nel mese di marzo sarà impegnata su più fronti tra campionato, Coppa Italia con la semifinale di andata contro il Milan e Champions League con il ritorno degli ottavi contro il Liverpool ad Anfield. La prima partita di Serie A sarà quella contro la Salernitana, che vedrà lo stadio pieno al 75%. Il club nerazzurro comunica date e fasi di vendita dei biglietti

DATE E FASI DI VENDITA – L’Inter nel mese di marzo sarà impegnata in campionato, Coppa Italia e Champions League. Per quanto riguarda la Serie A, la prima partita del mese sarà Inter-Salernitana, in programma venerdì 4 marzo a San Siro alle ore 20.45. Il club nerazzurro comunica che la vendita dei biglietti avrà inizio venerdì 18 febbraio per gli abbonati, che potranno acquistare i tagliandi fino a lunedì 21. La seconda fase, martedì 22, sarà riservata ai soci Inter Club. La terza e ultima fase, mercoledì 23, vedrà la vendita libera. “In base alle ultime disposizioni governative, in occasione di Inter-Salernitana la capienza tornerà al 75% dei posti disponibili”, conclude il club.