Galli: «Inter, qualche numero in più rispetto alle altre. La flessione capita»

Galli non dà troppo peso al calo evidente dell’Inter nell’ultimo anno e mezzo, ritenendo i nerazzurri ancora favoriti per vincere la Serie A. L’ex portiere di Fiorentina, Milan e Napoli fra le altre ne ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport.

CORSA A TRE – Giovanni Galli esclude la Juventus dalla lotta per vincere la Serie A: «Non so chi sia la favorita. So che l’Inter è la più forte ma sta attraversando un momento difficile, mentre il Milan, forse, coccola l’obiettivo Coppa Italia. Il Napoli prova a inserirsi e poi poteva esserci la Juventus, se avesse vinto il derby contro il Torino. Non penso che le prime tre possano frenare di nuovo tutte insieme. Se la giocheranno loro, intensamente, e sarà campionato aperto e incerto fino alla fine».

RICONFERMARSI – Galli entra nello specifico della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter, campione in carica, ha qualche numero in più per potersi riconfermare. Dopo un avvio incerto, col cambio di allenatore e nuovi giocatori da inserire in squadra, ha trovato il suo equilibrio. In questo momento sta vivendo una flessione che può capitare a tutti nell’arco di un campionato così lungo. Col Liverpool ha perso ma non ha demeritato, anzi per me ha giocato una grande gara, ma ha pagato le difficoltà del calcio italiano con certe realtà. Da tempo non regge il confronto con le principali squadre europee. Ma sono convinto che, quando si riprenderà, l’Inter sarà la favorita».

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Tarantino



