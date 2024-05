Allegri ora cerca alibi: «Dopo l’Inter crollati, ma incastri sfavorevoli»

Allegri dopo il pari della Juventus sul campo della Roma e il meno 23 dall’Inter capolista cerca anche degli alibi per giustificare il crollo in classifica.

SITUAZIONI NON FAVOREVOLI − intercettato da Dazn, Massimiliano Allegri dopo Roma-Juventus cerca alibi sul meno 23 dall’Inter: «Il rammarico c’è, anche perché in questo periodo abbiamo vinto solo due volte. Ma ci sono periodi in cui le cose vanno bene e altri in cui vanno male. Dopo la sconfitta di Milano e quella con l’Udinese siamo crollati. Sapevamo che l’Inter era nettamente più forte e avevamo anche 12 punti di vantaggio dalle inseguitrici un po’ puoi mollare. Ma in quel periodo avevamo avuto un po’ di situazioni non favorevoli: dagli infortuni di Chiesa, Rabiot, McKennie e dal rosso di Milik. Bravi però i ragazzi a rimanere concentrati. Potevamo fare meglio, ma si sono incastrate diverse cose da cui non siamo riusciti a venirne fuori anche per mancanza di giocatori».