Milan-Inter 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Milan-Inter si chiude con uno scialbo 0-0 che dà un minimo vantaggio ai rossoneri in vista del ritorno. Questo per il semplice fatto che il gol in trasferta vale ancora doppio in Coppa Italia. E proprio il problema realizzativo è fra i pesanti dati statistici di un derby che non passerà certo alla storia per lo spettacolo.

DUE – I pareggi consecutivi nei derby Milan-Inter con i rossoneri in trasferta (1-1 in Serie A). Era già capitato, l’ultima anche lì nella stessa stagione: 1-1 in campionato il 22 novembre 1992 e 0-0 in Coppa Italia il 27 gennaio 1993.

TRE – I derby stagionali fra Inter e Milan, con un pareggio e due sconfitte. L’ultima stagione in cui si sono giocate più delle due stracittadine di Serie A senza vincerne nemmeno una è il 2004-2005. Lì, con l’aggiunta dei quarti di finale di Champions League, lo score fu un pareggio e tre sconfitte (l’ultima a tavolino).

DIECI – Gli anni dopo cui l’Inter è rimasta quattro partite senza segnare. Nel disastroso febbraio 2012, di gran lunga peggiore di quello appena concluso, fu filotto negativo: cinque partite, altrettante sconfitte e zero gol segnati dopo un 4-4 col Palermo il primo giorno del mese. Arrivarono i KO contro Roma, Novara, Bologna, Marsiglia e Napoli.

DIECI – Le partite dopo cui l’Inter non è riuscita a segnare al Milan. Anche in quel caso si trattava di un derby “in trasferta”, lo 0-0 del 4 aprile 2018.

QUATTROCENTOTRÉ – I minuti passati dall’ultimo gol dell’Inter, di Edin Dzeko al 47′ della partita di Napoli il 12 febbraio. Per trovare una striscia negativa più lunga bisogna risalire a quattro anni fa: 430′ fra la rete di Mauro Icardi al 15′ del KO con l’Udinese (15 dicembre 2017) e quella dello stesso argentino al 55′ contro la Fiorentina (5 gennaio 2018). In mezzo, curiosamente, due avversari anche di questa serie no: il Sassuolo in Serie A e il Milan (coi tempi supplementari) in Coppa Italia, poi la Lazio.