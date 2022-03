Zazzaroni: «Coppa Italia, a Firenze meglio di Milan-Inter. Juventus? Culovic!»

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport oggi in edicola, il direttore del quotidiano romano Zazzaroni commenta le due semifinali di Coppa Italia. Il giornalista non ritiene ci sia stato grande spettacolo fra Milan-Inter e Fiorentina-Juventus, coi bianconeri premiati dalla fortuna.

LA SORTE VA DA UNA PARTE – Questo il commento di Ivan Zazzaroni sulle semifinali di andata Coppa Italia, Milan-Inter e Fiorentina-Juventus. “«Adesso Culovic è andato a dare una mano alla Juventus. Peccato, perché servirebbe molto anche a noi», ammise in un giorno di settembre del 2005 Adriano Galliani rilanciando una colorita polemica a distanza con Luciano Moggi. Bene, dopo sedici anni e mezzo, riecco il Nostro in bianconero e proprio nella partita in cui tutti aspettavano – pur se con sentimenti opposti – Dusan Vlahovic. Che è mancato all’appuntamento. […] La seconda semifinale di coppa è stata più piagevole della prima, del derby, anche se tutt’altro che esaltante. La Fiorentina avrebbe meritato il pari, ma ha dovuto arrendersi all’avversario che non aveva calcolato”.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.