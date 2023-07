Inter in Giappone, compaiono due precedenti: in uno rosa divisa!

L’Inter domani partirà alla volta del Giappone per l’avvio della tournée estiva. Sarà il terzo viaggio in terra nipponica per la Beneamata

PRECEDENTI − Inter in Giappone. Meno uno alla partenza per il Sol Levante, sede della tournée estiva. Qui l’Inter affronterà prima l’Al-Nassr a Osaka e poi il PSG a Tokyo, rispettivamente il 27 luglio e il 1°agosto. Ma per la Beneamata non sarà una prima volta assoluta. In terra nipponica, l’Inter ha già due precedenti piuttosto lontani. Il primo è del 1981 in occasione della Kirin Cup, manifestazioni tra squadre di club e nazionali. Nel 1981 la Beneamata guidata da Bersellini prese parte insieme a Giappone, Cina, Everton, Club Brugge e Mitsubishi. I nerazzurri arrivarono in finale perdendo 2-0 contro i belgi del Brugge. La seconda volta risale invece al 2004. In quel caso, l’Inter venne inviata per giocare la Saitama City Cup, torneo internazionale amichevole che venne disputato nella città di Saitama. Particolarità dell’evento fu la divisione della squadra in due tronconi. Infatti, il club giocò due amichevoli contemporanee che divisero rosa e staff tecnico. A guidare l’Inter nel match contro gli Urawa Red Diamonds fu Fernando Orsi, vice di Roberto Mancini. Il match venne vinto dalla formazione di casa per 1-0.