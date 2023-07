Stankovic come il Maxibon per l’Inter: Inzaghi ringrazia e ora riflette

Stankovic e Inter formano un connubio dal lontano gennaio 2004. In quasi vent’anni sono tante le emozioni vissute in maglia nerazzurra grazie all’ex centrocampista serbo. Ora la storia familiare continua con i due talentuosi eredi in mano all’amico Inzaghi, Filip e Aleksandar

FRATELLI DEL VIVAIO – Uno fisso in porta. L’altro libero in campo, tra difesa e centrocampo. Dove serve, all’occorrenza. Avere uno Stankovic in rosa serve, averne addirittura due aiuta tantissimo. E lo sa bene Simone Inzaghi, che negli ultimi giorni ad Appiano Gentile sta lavorando con più figli del suo amico Dejan che titolari. La titolarità di Filip Stankovic (2002) tra i pali non è in discussione in queste ore. Come già analizzato, la rivoluzione dell’Inter in porta è ancora incompleta. La cessione di André Onana porterà in dote un nuovo numero 1 e probabilmente anche un dodicesimo, ma ancora di entrambi nemmeno l’ombra. Ecco perché Filip Stankovic è la prima scelta di Inzaghi in porta al momento. Non è una prima scelta ma anche Aleksandar Stankovic (2005) rientra tra le opzioni della nuova Inter di Inzaghi. Il più giovane dei figli di Dejan nasce difensore ma cresce come centrocampista. Probabilmente è davanti alla difesa che dà il meglio di sé ma nel 3-5-2 inzaghiano può anche guidare da regista la linea arretrata a tre. Un jolly difensivo prezioso di questi tempi. Due veri talenti, basta definirli banalmente “figli d’arte”.

Il nome Stankovic sempre garanzia in casa Inter

ROSA AMPIA (ORA) – I due fratelli Stankovic impressionano positivamente e aiutano Inzaghi a far quadrare i conti in campo. E in rosa, soprattutto. Anche perché entrambi sono prodotti del vivaio interista. E quando fai tutta la trafila nel Settore Giovanile dell’Inter, arrivando in Prima Squadra, non sei mai un esubero. L’Inter sa di avere due giovani risorse a disposizione. Mancano due portieri? Intanto c’è Filip. Manca un difensore? E manca pure un centrocampista? Aleksandar c’è. Quasi sicuramente l’Inter completerà la sua rosa entro fine agosto. E a quel punto i due Stankovic potranno continuare la stagione altrove alla ricerca di maggiore spazio. Ipotesi più probabile ma non l’unica possibile. Perché la rosa dell’Inter è e sarà a ranghi ridotti. Senza possibilità di arrivare a venticinque calciatori in lista. Purtroppo. Ecco perché un altro portiere (reattivo) del vivaio dopo Raffaele Di Gennaro (sostituto di Alex Cordaz come terzo) e un difensore-centrocampista (fisico e dai piedi buoni) prossimo ai 18 anni fanno comodo. Una riflessione sui talenti del proprio vivaio va fatta. Soprattutto quelli più validi da valorizzare ulteriormente. La famiglia Stankovic all’Inter come il Maxibon per Stefano Accorsi nel celebre spot: two is megl che one. E sarà felice papà Dejan, anche perché buon sangue non mente.