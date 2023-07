Il Monza dilaga in amichevole con tanta Inter: doppia gioia Carboni

Il Monza ha spazzato via la Giana Erminio per 5-1. In campo anche i fratelli Valentin e Franco Carboni, protagonisti dell’amichevole. Avviso all’Inter

GOLEADA − Dopo il 10-0 alla Pergolettese dell’Inter, il Monza risponde con il 5-1 alla Giana Erminio. I brianzoli saranno i primi avversari della Beneamata in campionato il prossimo 19 agosto. Dilagante la squadra di Raffaele Palladino in amichevole. Ad aprire le danze Machin, ripreso poi dal gol di Barzotti. Nella ripresa si scatenano i fratelli Carboni: prima segna Valentin e poi Franco. Entrambi rimangono di proprietù dell’Inter. A chiudere i giochi Petagna e ancora Machin. Non ha giocato Roberto Gagliardini.