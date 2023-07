Inter, ricomincio da quattro: il nuovo corso ha già i suoi nuovi leader

L’Inter cambia i sui punti di riferimento tecnici e morali per affidarsi a quattro uomini dall’indiscusso valore. Il nuovo corso è in atto

NUOVO CORSO − Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, cantava Gino Paoli qualche anno addietro. Ora a suonare e a cantare la stessa sinfonia, ma con significato ed esito differenti sono Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. I quattro amici al bar di Appiano Gentile pronti a cambiare e a guidare l’Inter verso grandi traguardi e speranzosi successi. In meno di un mese, l’Inter ha cambiato la sua spina dorsale e i suoi punti di riferimento secolari. Via Handanovic, Brozovic, Skriniar, D’Ambrosio. Pezzi da novanta nello spogliatoio nerazzurro, che hanno cambiato le sorti dell’Inter riportandola dove merita: allo Scudetto e ai piani alti dell’Europa. Alt, i quattro amici citati poc’anzi non sono state delle comparse. Anzi. Ma adesso il compito diventa doppio: perché da leader tecnici occorre trasformarsi in leader a 360°. Proprio come i loro predecessori. E la strada è ben tracciata.

IL CAPITANO − Lautaro Martinez guida il nuovo corso interista. Lui capitano indiscusso. Punto di riferimento e pietra angolare dell’Inter Inzaghiana 3.0. Il Toro, 26 anni ad agosto, eredita la fascia da due icone come Handanovic e Brozovic e rappresenta l’anello ancestrale della tradizione argentina in casa nerazzurra. Da Zanetti a Milito, passando per Cambiasso e Samuel. Ora è leader a tutti gli effetti. Il nuovo imminente anno sarà quello della consacrazione definitiva. Il rodaggio è avvenuto l’anno passato con la lezione di Bologna a fare da crash test, ora l’upgrade finale.

IL SOCIO − Ogni grande condottiero ha con sé un fido socio, impavido e brillante come lui: è Nicolò Barella. Il sardo cresce di gradi diventando il vero vice capitano nerazzurro. Il centrocampista box to box dall’animo feroce latino proprio come il Toro dovrà trascinare l’Inter. Una sorta di poliziotto buono poliziotto cattivo o bastone/carota come meglio crediate. Bisogna prima passare da Barella! PS: Arabia (a proposito di Lautaro) e Manchester City possono solo guardare ma non toccare.

STESSA LINGUA − Si arretra il campo, ma non la grandezza: dietro compaiono Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Da un lato, l’interista puro nato e cresciuto col nerazzurro nel cuore e nella mente. Sa meglio di chiunque altro cosa significa l’Inter e l’interismo. Quando segna lui, San Siro trema leggermente di più: è palese! Parla la sua stessa lingua di tifo e di piede: Bastoni. Il mancino di difesa più desiderato d’Italia (se non d’Europa). Come i tre suoi amici ha giurato amore all’Inter. Dal nerazzurro non si scappa: bensì si lotta tutti insieme. I quattro amici al bar sono pronti: dalle parole si passa ai fatti.