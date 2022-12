Inter, due prestiti titolari (e uno dalla panchina) in Serie B… Con un gol!

Sono appena terminate le gare della sedicesima giornata della Serie B, con quattro giocatori dell’Inter impegnati. Tra questi, due titolari in un faccia a faccia. Con tanto di gol segnato.

PRESTITI IN B – Nella giornata di oggi – la sedicesima – della Serie B, sono stati quattro i giocatori dell’Inter impegnati. Due di questi sono partiti da titolari e si sono affrontati faccia a faccia. Ovvero Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri in Reggina-Frosinone, terminata con un pesante 0-3 per i ciociari che hanno visto anche la rete proprio dell’attaccante nerazzurro ad aprire le marcature. Meno fortuna per Eddie Salcedo, entrato dalla panchina nello 0-3 del Bari sul Cosenza, e per Marco Pompetti rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti della sconfitta del suo Südtirol contro il Genoa (2-0).