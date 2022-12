Mkhitaryan fattore in zona gol! L’armeno nuova arma tattica per Inzaghi

Henrikh Mkhitaryan è uno degli uomini più in forma fra le fila dell’Inter. Anche contro il Salisburgo, l’armeno, ha trovato il gol giocando in una posizione quasi inedita. Inzaghi adesso ha un’arma tattica in più

FATTORE – Mkhitaryan, contro il Salisburgo, ha confermato le ottime sensazioni avute dopo la prova contro lo Gzira United. L’armeno si è confermato come uno dei più in forma della rosa a disposizone di Inzaghi: contro gli austriaci non solo il gol, ma anche un’ottima prova in un ruolo che, all’Inter, ha ricoperto in pochissime occasioni. L’ex Roma, infatti, ha fatto benissimo nel ruolo di attaccante alle spalle del centravanti Dzeko. La scelta di Simone Inzaghi di provare l’armeno a supporto del bosniaco ha pagato dividendi e non è difficile immaginare che questa soluzione possa essere provata anche in partite ufficiali, specialmente nei periodi in cui il calendario sarà più compresso e pieno di partite. Non solo a centrocampo, quindi, Mkhitaryan si riscopre un fattore anche in attacco.