VIDEO – Calhanoglu pennella e Acerbi ringrazia: il gol al Salisburgo

Nell’amichevole di ieri l’Inter ha conquistato una convincente vittoria per 4-0 contro il Salisburgo. Tra i gol segnati, quello del 2-0 ha visto una punizione battuta da Hakan Calhanoglu per la testa di Francesco Acerbi. Come mostra il video pubblicato oggi dal club nerazzurro.

Questo il video del gol del 2-0 segnato dal difensore.