Inter, doppia multa dalla UEFA per Inter-Liverpool: 20.000 euro da pagare!

Inter costretta a pagare una multa alla UEFA a causa di comportamenti non idonei in occasione di Inter-Liverpool di Champions League. Anzi, le multe comminate dall’organo disciplinare europeo sono addirittura due

DOPPIA MULTA – La UEFA – attraverso la sua Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo – ha preso una decisione sulle partite di andata degli Ottavi di Finale di Champions League giocate nelle scorse settimane. In particolare, per quanto riguarda Inter-Liverpool giocata a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, la società nerazzurra è stata multata. Doppiamente. L’Inter dovrà pagare una multa di 8.000 euro per i fuochi di artificio accesi in occasione della partita. E altri 12.000 euro per il passaggio pubblico ostacolato all’interno dello stadio, dove il flusso degli spettatori non è stato libero come da regolamento. In totale l’Inter pagherà 20.000 euro di multa alla UEFA. Anche altre società sono state multate per motivazioni analoghe.