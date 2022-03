Batistuta: «Scudetto, lotta a 4!». Poi non dà scampo all’Inter di Liverpool

Batistuta invita le squadre italiane a concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Serie A. L’ex attaccante dell’Inter, intervistato da Sky Sport nel corso di “Campo Aperto News” su Sky Sport 24, non crede all’impresa nerazzurra in Champions League

ITALIANE INDIETRO – La questione Scudetto in Serie A per Gabriel Batistuta non è assolutamente a tre: «Sarà una bella lotta, non scarterei nessuno. Né l’Inter né il Milan e il Napoli. E neppure la Juventus! Mancano ancora tanti punti. Non c’è stata una squadra che vince tutte le partite, non c’è stata una continuità che ti faccia pensare che una squadra ammazzi il campionato rispetto alle altre». Poi Batistuta taglia cortissimo sulla possibile impresa dell’Inter a Liverpool: «Secondo me la Champions League finisce in Inghilterra un’altra volta (ride, ndr). Per come stanno andando le cose… Anche se nel calcio non si sa mai, mi sembra che le squadre inglesi in questo momento siano uno scalino davanti alle altre». Questo il pensiero di Batistuta tra Serie A e Champions League.