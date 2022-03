Lukaku e il caso Abramovich al Chelsea, Inter può sorridere: saldo in anticipo!

Lukaku dall’Inter al Chelsea è stata senza alcun dubbio l’operazione di mercato più importante della storia nerazzurra… ma anche di quella blues. Un’operazione, fortunatamente per il club italiano, già completata in anticipo anche a livello finanziario, come appreso dal portale internazionale The Athletic, che indaga sul caso Abramovich in quel di Londra

ACQUISTO SALDATO – La questione Chelsea (vedi comunicato) inizia a farsi interessante, da un punto di vista. E pericolosa, da un altro. Soprattutto se l’attuale proprietario dovesse essere sanzionato prima di riuscire a vendere il club. Dopo la necessaria ma strategica “uscita” del patron Roman Abramovich (vedi dichiarazioni), arrivano alcune indiscrezioni sulla contabilità del club inglese. In particolare, il portale statunitense The Athletic assicura che il Chelsea ha già pagato all’Inter gli oltre 117 milioni di euro (97.5 milioni di sterline, ndr) pattuiti la scorsa estate per il ritorno di Romelu Lukaku a Londra. Il dettaglio interessante è il pagamento “in anticipo” rispetto alle previsioni. Al contrario, il Chelsea potrebbe avere qualche complicazione in più per completare i pagamenti di altri calciatori già in rosa da tempo. Un problema che, probabilmente, potrebbe risolversi con la risoluzione del “problema” Abramovich… Come finirà in casa Chelsea?

Fonte: The Athletic – Dominic Fifield con contributo di Simon Johnson e Matt Slater