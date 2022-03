Bastoni: «Fiduciosi, proveremo l’impresa! Queste gare sono utili»

Alessandro Bastoni – oltre alla conferenza stampa di oggi – è intervenuto anche ai microfoni di Inter TV dove ha parlato con fiducia della sfida di domani contro il Liverpool.

FIDUCIA – Alessandro Bastoni è carico in vista di Liverpool-Inter di domani: «Abbiamo molta fiducia. All’andata li abbiamo messi in difficoltà, speriamo che quelli non fatti a San Siro possiamo farli domani. Siamo molto fiduciosi. È una bella partita, sono quelle che tutti i calciatori ambiscono a giocare. Dobbiamo divertirci, goderci la partita e provare a fare l’impresa».

GARA UTILE – Bastoni ha poi sottolineato quanto – nel percorso di crescita – queste gare possano servire: «Queste sono partite che tanti di noi non hanno mai giocato. Servirà tutti per fare esperienza per altre partite che disputeremo in futuro. Siamo giovani e giocare certe partite aiuta veramente tanto».