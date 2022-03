Inzaghi: «Percorso europeo soddisfacente. A Liverpool con personalità»

Simone Inzaghi – oltre alla conferenza stampa di oggi – è intervenuto anche ai microfoni di Inter TV dove ha parlato della sfida di domani contro il Liverpool e del percorso europeo svolto fin qui.

GARA COMPLICATA – Simone Inzaghi ha parlato di Liverpool-Inter di domani in questi termini: «Sappiamo che sarà ancora più difficile rispetto all’andata per il risultato e per la trasferta. Troveremo un ambiente caldo, ma noi andremo a fare la nostra gara con personalità come abbiamo fatto anche a San Siro. Ci fa piacere essere tornati alla vittoria in quel modo, giocando un ottimo calcio. Chiaramente è un’iniezione di fiducia che ci fa sperare bene. Siamo fiduciosi».

PERCORSO SODDISFACENTE – Inzaghi si è anche definito soddisfatto dal percorso europeo: «Sono molto soddisfatto, a livello europeo abbiamo fatto un ottimo percorso passando il turno dopo tantissimi anni, facendo due ottime gare con un’altra squadra importante come il Real Madrid. Adesso abbiamo questa gara che sappiamo sarà molto difficile, ma andremo a giocarcela con le nostre armi».